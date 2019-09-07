إيران تحتجز سفينة جديدة في مياه الخليج وتعتقل طاقمها

07 سبتمبر 2019 - 10:57 ص

أكدت البحرية الإيرانية أنها قامت باحتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج، اليوم السبت، بتهمة تهريب وقود، واحتجاز 12 بحارًا من الجنسية الفلبينية.





ونقل التليفزيون الإيراني عن مصادر رسمية، أن البحرية الإيرانية أوقفت عند سواحلها سفينة تحمل 283 ألفا و900 لتر من الوقود المهرب.



