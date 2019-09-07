تبدأ بـ"مورو" و"المرزوقى".. 3 معارك حامية بين مرشحي تونس

07 سبتمبر 2019 - 10:57 ص

تنظم تونس ابتداءً من اليوم السبت وعلى مدى ثلاث ليالٍ نقاشًا كبيرًا بين المرشحين الـ26، وهي مبادرة ديمقراطية غير مسبوقة في العالم العربي، وذلك قبل ثمانية أيّام من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسيّة.

وقد تم توزيع المرشحين الستة والعشرين على ثلاث أمسيات، 9 السبت و9 الأحد و8 الإثنين.

وتستمر الأمسية الواحدة ساعتين ونصف، حيث اختير للمناظرات عنوان "الطريق إلى قرطاج - تونس تختار" ستبث على 11 قناة تلفزيونيّة بينها قناتان عامّتان.

وتعمل في تونس 13 قناة تلفزيونيّة، هي قناتان حكوميّتان و11 قناة خاصّة و39 إذاعة أصبحت تمنح مساحات واسعة من برامجها للنقاش السياسي.

المرشح الإخواني عبد الفتاح مورو والرئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء السابق المهدي جمعة، سيكون بين المرشحين المشاركين في المناظرة مساء السبت، إضافة إلى عبير موسي التي ترفع لواء مناهضة الإسلاميين.

كما سيكون هناك كرسي فارغ للمرشّح ورجل الأعمال نبيل القروي الموجود في السجن بتهم تتعلّق بتبييض أموال.

وكانت تونس قد دعت لانتخابات رئاسية مبكرة بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا بالاقتراع العام في تاريخ البلاد.