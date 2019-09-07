» شاب يعانق فنانة شهيرة ويحرجها

07 سبتمبر 2019 - 10:55 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة سيرين عبد النور تظهر فيه مع شاب وسيم يعانقها من الخلف ويراقصها بطريقة رومانسية، الأمر الذي عرضها لهجوم قاس.

وانتقد العديد من المتابعين حركات النجمة اللبنانية، متهمين إياها بارتكاب الخطأ بحركاتها ودلعها مع الشاب الوسيم، إلا إن حقيقة الأمر مختلفة، فالشاب يدعى نادر سركيس وهو من اقرب أصدقائها وأصدقاء زوجها فريد رحمة، والذي غالبًا ما بتواجد معهما في مختلف المناسبات والسهرات.

ونشرت النجمة اللبنانية بنفسها المقطع عبر خاصية الستوريز على تطبيق إنستجرام وأكدت أنها بروفا لفيديو كليب جديد تحضر له وقد يكون الشاب الوسيم بطله.