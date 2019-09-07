صراع بارد بين "صلاح" و"مانى"

07 سبتمبر 2019 - 10:43 ص

صراع جديد اشتعل بين محمد صلاح وساديو ماني، مهاجمى نادى ليفربول الإنجليزى، عقب إعلان الفريق اختيار الأهداف المرشحة للقب الأفضل فى شهر أغسطس 2019، حيث يدخل النجم المصرى فى منافسة شرسة كالمعتاد مع السنغالى ساديو مانى على لقب أفضل هدف.

وحدد ليفربول الأهداف التى سيتم التصويت عليها من خلال الموقع الرسمى، بعد الشهر المميز الذى شهد خوض الفريق منافسات مثيرة فى الدورى الإنجليزى.

وضمت الأهداف العشرة المتنافسة على لقب الأفضل هدفين لـ محمد صلاح من أصل 3 أهداف سجلهم خلال مشاركاته مع الريدز، وثلاثة أهداف لـ ساديو مانى هدفه أمام تشيلسي، وأمام ساوثهامبتون، ثم بيرنلي بالدورى.