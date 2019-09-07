» ضجة بالسعودية بعد هدم مبنى تاريخى

ردت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، على الانتقادات الحادة التى واجهتها بعد انتشار مقاطع فيديو بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر البدء بعمليات هدم مقرها القديم في جدة.

ردت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، على الانتقادات الحادة التى واجهتها بعد انتشار مقاطع فيديو بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر البدء بعمليات هدم مقرها القديم في جدة.