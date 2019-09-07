هجوم عنيف من "مرتضى" ضد نجوم النادى

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شن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، هجومًا عنيفًا ضد رموز ونجوم الزمالك بسبب عدم حضورهم للإدلاء بأصواتهم بالجمعية العمومية لاعتماد ميزانية القلعة البيضاء والانتخابات التكميلية.

وأوضح "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم": "أنتوا فين يا نجوم؟ حازم إمام وحسن شحاتة وأيمن يونس أنتوا أكبر من الزمالك من بكرة كل حاجة بأساميكم هتتشال من الزمالك".

جدير بالذكر أن النادى قرر عقد جمعية  لمدة 3 أيام بدءًا من الخميس الماضى وتنتهى اليوم فى التاسعة مساءًً.


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