إخلاء 3000 سعودي في أمريكا.. لهذا السبب

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عبد القادر وحيد- متابعات

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فلوريدا

سعودى

الإعصار

3 الاف.

قال ماجد أبو العلا، رئيس قسم شئون السعوديين في قنصلية المملكة في"هيوستن"، إن عدد المواطنين الموجودين في نطاق ولاية فلوريدا يبلغ 3 آلاف طالب مع عائلاتهم، إضافة إلى عدد من المرضى والسياح، والذين يواجهون إعصار "دوريان".

وأضاف أبو العلا أن القنصلية شكلت لجنة طوارئ بمتابعة من السفيرة؛ للعمل على إخلاء السعوديين من المناطق المتضررة في فلوريدا إلى أقرب مناطق آمنة

وأوضح أن لجنة الطوارئ استقبلت اتصالات كل السعوديين ولم تقتصر على الطلاب، وبعد التأكد من إخلاء المناطق يتم الإعداد لنقلهم إلى منطقة آمنة واتخاذ كل التدابير.

وأكدت القنصلية السعودية في "هيوستن" نجاحها في إخلاء المواطنين الموجودين في مقاطعة بريفارد والذين لم يستطيعوا مغادرتها، وتم نقلهم إلى مناطق آمنة.

وكانت سفارة المملكة في واشنطن قد أصدرت بيانا دعت فيه المواطنين الموجودين في عددٍ من الولايات الأمريكية، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مسار الإعصار.


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