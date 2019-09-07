قرقاش: التحديات التي تواجهنا في اليمن في أيدي أمينة

07 سبتمبر 2019 - 09:47 ص

قال أنور قرقاش وزير الخارجية الإماراتي إن الإمارات تقف مع دعوة السعودية في الحوار كما وقفت معها في الحسم.

وكتب قرقاش على حسابه في تويتر: "تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، واستجابة الإمارات إلى دعوة الحزم ووطدّت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة".

وأضاف أيضًا: التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم.

يذكر أن المملكة، كانت قد أعلنت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الخميس الماضي، أنها "تتابع التطورات الأخيرة في عدن"، و"تأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء في اليمن".

وشددت السعودية على أن "أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن تعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة".

وأكدت أيضًا على "استعدادها لمد يد العون، والمساعدة لمن تضرر من هذه الفتنة، والإسهام في معالجة المصابين انطلاقا من دورها التاريخي تجاه الشعب اليمني".