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حكيم يكشف حقيقة تعرضه لحادث في السويس

قضايا وحوادث

حكيم
حكيم

متابعات - أمينة عبد العال

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تداولت صفحات التواصل الاجتماعي، أخبارًا عن إصابة الفنان حكيم في حادث مروري علي طريق السويس، ونقله إلى المستشفى، إلا أن حكيم  طمأن جمهوره، مؤكدًا أن الأمر اختلط على شهود العيان بعد تعرض سيارة أخرى كانت تسير بجواره على الطريق للانقلاب.

وقال «حكيم» في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»:«أنا بخير الحمد لله، وصحتي زي الفل»، مشيرًا إلى أن سيارته لم تتعرض لحادث كما تداول البعض، وإنما سيارة أخرى كانت تسير بالقرب منه.


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