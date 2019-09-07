السحر الأسود يقود سيدة وابنتها لحتفهما بالأقصر

07 سبتمبر 2019 - 08:30 ص

نجحت وزارة الداخلية في كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة قتل ربة منزل ونجلتها بالأقصر (حاصلة على دبلوم، ووالدتها - ربة منزل) داخل مسكنهما بناحية العوامية دائرة قسم شرطة الأقصر.



فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (نجار - مُقيم بدائرة مركز شرطة طيبة، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة قوص بقنا).



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته وبحوزته (مبلغ مالي قدره 2000 جنيه)، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بدافع السرقة، وقرر بسابقة استعانة المجني عليهما به (منذ نحو خمسة أشهر) في أعمال السحر الأسود و الدجل، وتلاحظ له ارتداؤهما قِرطين ذهبيين فعقد العزم على قتلهما والاستيلاء على القِرطين.



أضاف المتهم بقيامه فجر يوم 30/8/2019 بالتوجه إلى مسكنهما، بزعم القيام ببعض أعمال الدجل، وإقناعهما بضرورة إيثاق كل منهما بغرفة مستقلة بمفردها لضمان نجاحها، عقب ذلك قام بكتم أنفاسهما باستخدام قطعة قماش مبللة فأودى بحياتهما، و استولى على القِرطين وهاتف محمول خاص بالأولى وفر هاربًا.



أمكن بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المستولى عليه، وقرر بقيامه ببيع القِرطين لمالك محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة مركز قوص بنطاق أمن قنا نظير مبلغ مالي قدره (9 آلاف جنيه)، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته متبقى من متحصلات البيع، وتم استهداف مالك محل المصوغات الذهبية وضبطه وبحوزته المسروقات، وبمواجهته أيد ما جاء باعترافات المتهم، ونفى علمه بكون المصوغات الذهبية من متحصلات واقعة سرقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.