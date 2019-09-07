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عبد العزيز: هذا أغرب ما رأيته في "اسطبل" أحمد السقا

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أحمد السقا

كشف الفنان كريم عبد العزيز عن أغرب موقف جمعه بزميله الفنان أحمد السقا أثناء زيارته لـ"اسطبل" الخيل الخاص به.

وقال "عبد العزيز" في لقاء مع برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة: "مرة كنت رايح أزور أحمد السقا في اسطبل الخيل بتاعه .. وأول ما نزلت من العربية لقيت (عجل) بيجري زيه زي الكلاب ومعاه كورة وقعد يلعب بيها".

وأضاف: "العجل مش فاهم إنه عجل .. لكن معتقد إنه كلب .. وتقريبا أحمد السقا كان بيدربه على إنه يبقى كلب وبيشتريله كور .. والعجل صدق إنه كلب".

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