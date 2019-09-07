» كريم عبد العزيز يكشف عن أغرب موقف حدث له مع أحمد حلمي

07 سبتمبر 2019 - 07:50 ص

كشف الفنان كريم عبد العزيز تفاصيل أغرب موقف حدث بينه وبين زميله وصديقه الفنان أحمد حلمي.



وقال "كريم عبد العزيز" في لقاء مع برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان "أميركرارة" : "كنا في كواليس مسرحية حكيم عيون .. وفجأة هزرت مع أحمد حلمي .. مسكته وشيلته ورفعته لكني اتكعبلت ووقعنا احنا الاتنين وهو رجله اتكسرت".



وأضاف: "بقينا في مصيبة .. هنعمل المسرحية ازاي؟ .. لكن حلمي غير الدور على أساس إن الشخصية اللي هيقدمها تبقى رجلها مكسورة .. وسبحان الله التغيير دا صنع جو من الضحك بشكل هيستيري وسط الجمهور".



