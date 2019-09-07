فينجر يكشف عن عيب في "صلاح": لو تخلص منه سيصبح مثل ميسي

07 سبتمبر 2019 - 07:34 ص

كشف أرسين فينجر - المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي - عن وجود أوجه للتشابه بين النجم المصري محمد صلاح ونظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وقال "فينجر" في تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس" : "صلاح يشبه ميسي لكن مشكلة نجم ليفربول تتمثل في هوسه بتسجيل الأهداف .. ميسي لا يفعل ذلك".



وأضاف: "ميسي يصنع الفرص لزملائه وصلاح سوف يصل لهذه النقطة حين يتقدم في العمر قليلا ، سيدرك حينها متى عليه أن يمرر الكرة ومتى عليه أن يسجل بنفسه؟".



وتابع: "لكني على أي حال أحبه كثيرًا وهو لديه الكثير ليقدمه".



