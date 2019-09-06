«أبو رجيلة» و«لطيف» يشاركان في عمومية الزمالك

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المصريون

الزمالك

لطيف

أدلى كل من خالد لطيف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، ورحاب أبورجيلة عضو مجلس الإدارة السابق، بأصواتهما في الجمعية العمومية للقلعة البيضاء المقامة أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء.

وقام لطيف وأبورجيلة، بالتصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي، التي ترشح لها أشرف زكي على منصب امين الصندوق والثلاثي احمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح على منصب العضوية، وسط وجود كبير من اعضاء القلعة البيضاء.

وقد بدأ التسجيل بالجميعة العمومية لنادي الزمالك في اليوم الثاني من الانعقاد، حيث شهد وجودا مكثفا من الأعضاء للتسجيل والتصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي.

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