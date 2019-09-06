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بعد طلاقها من معز مسعود.. إطلالة مثيرة لـ"شيري عادل" بفستان جرئ

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"شيري عادل" تؤكد انفصالها عن معز مسعود

ظهرت الفنانة شيري عادل، بإطلالة مثيرة إثر خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت الفنانة التي انفصلت مؤخرًا من الإعلامي معز مسعود، عدة صور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

والتقطت شيري، الصور الجديدة بأحد شواطئ المدن الساحلية، حيث بدت مرتدية فستانًا أبيض فوق الركبة، ونظارة شمس وشعرها منسدل على كتفيها.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت شيرى عادل، انفصالها عن معز مسعود بعد زواج دام عام تقريبا.

وكانت شيرى عادل، قد تزوجت من معز مسعود بعد تعاونهما فى شهر رمضان قبل الماضى فى مسلسل "السهام المارقة" الذى أنتجه معز وقامت بشيرى ببطولته.

وكان موضوع الانفصال قد تردد على شكل شائعات بين الحين والآخر، وهو ما كان يتجاهله الطرفان تارة ويردان عليه بطريقة غير مباشرة تارة أخرى.

إلا أن شيري، قررت حسم الأمور بشكل قاطع، بعدما قامت بنشر تقرير عبر حسابها على موقع "فيس بوك" يتحدث عن تفاصيل طلاقها.





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