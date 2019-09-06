  • الجمعة 06 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:57 م
بحث متقدم
أرشيفية

حظر استيراد الدواجن.. «إنقاذ ما يمكن إنقاذه»

أرشيفية

بـ«الميني فان».. هل تقضي الحكومة على «الـتوك توك»؟

سعودية وصديقها الأمريكي يثيران الجدل بصور جريئة في المملكة

مانى وصلاح

ليفربول يطرح مواجهة بين «صلاح» و «ماني»

مرتضى منصور

مرتضى منصور يتوعد هؤلاء بعقوبات قاسية

أرشيف

بعد الارتفاع غير المسبوق.. الذهب يهبط 11جنيهًا مرة واحدة

اعدام

جريمة غريبة بالمنوفية.."الصدفة" تنقذ 4 من حبل المشنقة

أرشيفية

سيناتور جمهوري يكشف عن جهة تدعم الإخوان بأمريكا

طارق رمضان

طارق رمضان: مارست الجنس مع فتاتين بـ"التراضي"

أرشيفية

قاتلة شقيقتها تفجر مفاجآت صادمة في اعترافاتها

مرتضى منصور يتوعد هؤلاء بعقوبات قاسية

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أمير سعد ومحمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

مرتضى يهدد الخطيب بـسيدة غامضة: بأحذرك إني هفتح قضيتها

#

مرتضى منصور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك

#

مدرب أجنبي يفجر مفاجأة صادمة عن مرتضى منصور

#

رسالة قاسية من مرتضى منصور لرئيس الحكام

المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن الحساب الرسمى الوحيد له عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، مشددًا على أن أى حساب أخر يحمل نفس الاسم هو مزيف.

ونشرت الصحفة الرسمية لمرتضى منصور، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الحساب الرسمى والوحيد لمرتضى منصور عبر إنستجرام وأى حساب أخر مزيف يحمل نفس الاسم سنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضده" بعدما وضعت رابط الدخول للحساب الرسمى لرئيس الزمالك عبر موقع انستجرام.

يذكر، أن الجمعية العمومية للزمالك تنعقد الآن، بمقر النادى بميت عقبة، والتى انطلقت منذ التاسعة صباح أمس الخميس، والمقرر استمرارها حتى التاسعة من مساء غد السبت، وذلك للتصويت على اعتماد الميزانية المالية للسنة الجارية، واستكمال تشكيل مجلس الإدارة بالتزكية، بعد التصويت على بند الانتخابات التكميلية.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كلا من الفنان أشرف زكى على منصب أمين الصندوق، وترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

وقررت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للزمالك استئناف عملية التصويت والتسجيل فى العمومية بعد إيقافها لمدة 15 دقيقة لتناول الغداء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. «ميسي» لم يطلب التعاقد مع «نيمار»
» «الفيل الأزرق».. يحقق رقمًا قياسيًا في تاريخ إيرادات السينما المصرية
» مثير للإعجاب.. السعودية تقيم أكبر مستودع إمدادات بغزة
» شاهد.. طالب يكشف عمليات نصب سماسرة الجامعات الأوكرانية
» تصفيات أوروبا.. بث مباشر لمباراة هولندا وألمانيا
» مربي دواجن يتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب الأسعار
» بعد انتقادها.. هكذا رد مخرج مسرحية «الهولوكوست» على المغردين
» ناشئ الزمالك لـ«مرتضى»: «أنت أهلاوي والله»
» استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال فى غزة
» مدافع الأهلي السابق يضع "الرجاء المغربي" في ورطة
» بعد4 سنوات.. الحبس للمتهمين في مقتل ضحية كشك الكهرباء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:14 ص

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح