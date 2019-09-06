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تصفيات المونديال.. جزر القمر تتعادل إيجابيًا مع توجو

الرياضة

منتخب توجو
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جزر القمر

المصريون

توجو

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة المباراة التي جمعت منتخب جزر القمر مع ضيفه توجو اليوم الجمعة في ذهاب الدور التمهيدي بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقدم منتخب توجو بهدف سجله لابا كودجو في الدقيقة 34 وتعادل إبرويهيم يوسف لمنتخب جزر القمر في الدقيقة 49.

ويلتقي المنتخبان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتاج منتخب جزر القمر، للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف ليتأهل للدور التالي، فيما يكفي منتخب توجو التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة ليتأهل للدور التالي من التصفيات.


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