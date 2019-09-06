بعد "بتر قدمه".. الألتراس يدعم مشجع الأهلي أمام منزله

06 سبتمبر 2019 - 06:50 م

حرص عدد كبير من أعضاء رابطة ألتراس أهلاوي، على مساندة محمد سمير، الذي أُصيب في حادث قطار أثناء عودته من مباراة الأهلى وفريق إطلع برة بطل جنوب السودان الجمعة الماضية.

وتعرض للإصابة إثر سقوطه من القطار خلال عودته لمنزله بالإسكندرية عقب المباراة، الأمر الذى تسبب فى بتر قدمه.

وذهب زملاء «سمير» إلى المنطقة التي يسكن فيها وقاموا بالهتاف له في محاولة لمساندته من أجل الخروج من محنته: «الولا ولا أهو الأهلاوي أهو»