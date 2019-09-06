  • الجمعة 06 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:01 م
بحث متقدم
الاهلى

بعد "بتر قدمه".. الألتراس يدعم مشجع الأهلي أمام منزله

البلتاجي

بعد وفاة والدته.. أسرة "البلتاجي" تطالب بهذا الأمر

الملك سلمان

الملك سلمان يتسلم أهم تقرير وهكذا علق عليه

الملك وطليقته

ملك ماليزيا يخرج عن صمته بشأن تطليقه ملكة جمال روسيا

الدولار

كشف سر تراجع الدولار أمام الجنيه

العروسين

عشق 14 عامًا.. تفاصيل زواج أصغر عروسين بالغربية

عبدالله مرسي

أول تعليق من زوجة «مرسي» على وفاة نجلها

منتخب مصر

عضو برلماني: هذا هو مدرب المنتخب القادم

لافتة رفعت أمام السفارة التركية بلبنان

بسبب كلمة.. اشتعال أزمة بين تركيا ولبنان

بشرى

بشرى من "الملك سلمان" للعسكريين

فيديو

بعد "بتر قدمه".. الألتراس يدعم مشجع الأهلي أمام منزله

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

شاهد .. كهربا: قريبا ترونني في تدريبات الأهلي

#

بيراميدز يطيح بالأهلي خارج كأس مصر

#

الأهلي في ورطة قبل مواجهة «اطلع برة»

#

نجم الزمالك يخطر زملاءه بالرحيل إلى بيراميدز

المصريون

الاهلى

التراس اهلاوى

حرص عدد كبير من أعضاء رابطة ألتراس أهلاوي، على مساندة محمد سمير، الذي أُصيب في حادث قطار أثناء عودته من مباراة الأهلى وفريق إطلع برة بطل جنوب السودان الجمعة الماضية.

وتعرض للإصابة إثر سقوطه من القطار خلال عودته لمنزله بالإسكندرية عقب المباراة، الأمر الذى تسبب فى بتر قدمه.

وذهب زملاء «سمير» إلى المنطقة التي يسكن فيها وقاموا بالهتاف له في محاولة لمساندته من أجل الخروج من محنته: «الولا ولا أهو الأهلاوي أهو»

يذكر أن أكثر من لاعب حرص على الاطمئنان على محمد سمير، ويأتى فى مقدمتهم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب ونادى أستون فيلا الإنجليزى، وكذلك محمود كهربا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال فى غزة
» مدافع الأهلي السابق يضع "الرجاء المغربي" في ورطة
» بعد4 سنوات.. الحبس للمتهمين في مقتل ضحية كشك الكهرباء
» "مفيدة شيحة" تعترف بخيانتها على الهواء
» ضبط شاب وفتاة كويتية في وضع مخل داخل سيارة
» «كندة علوش» عن جمهور «السوشيال»: النوع الأخير هو الأسوأ
» "عمر هاشم" يشعل حماس المصلين بقصيدة الأزهر في خطبة الجمعة
» جراح يجري عملية قلب عن بعد 32 كيلو مترًا!
» موعد إجراء قرعة كأس خادم الحرمين
» ضع "سنك المكسور" في الحليب.. الصحة السعودية تفاجئ المواطنين
» "مرتضى": تذاكر نهائي كأس مصر لاعضاء الزمالك فقط

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:48 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح