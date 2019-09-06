  • الجمعة 06 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:04 م
بحث متقدم
الاهلى

بعد "بتر قدمه".. الألتراس يدعم مشجع الأهلي أمام منزله

البلتاجي

بعد وفاة والدته.. أسرة "البلتاجي" تطالب بهذا الأمر

الملك سلمان

الملك سلمان يتسلم أهم تقرير وهكذا علق عليه

الملك وطليقته

ملك ماليزيا يخرج عن صمته بشأن تطليقه ملكة جمال روسيا

الدولار

كشف سر تراجع الدولار أمام الجنيه

العروسين

عشق 14 عامًا.. تفاصيل زواج أصغر عروسين بالغربية

عبدالله مرسي

أول تعليق من زوجة «مرسي» على وفاة نجلها

منتخب مصر

عضو برلماني: هذا هو مدرب المنتخب القادم

لافتة رفعت أمام السفارة التركية بلبنان

بسبب كلمة.. اشتعال أزمة بين تركيا ولبنان

بشرى

بشرى من "الملك سلمان" للعسكريين

بعد4 سنوات.. الحبس للمتهمين في مقتل ضحية كشك الكهرباء

قضايا وحوادث

المجنى عليه
المجنى عليه

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

«الكهرباء»: لا علاقة لمحطة الضبعة بالانفجار النووي في روسيا

#

مقتل أكثر من 50 شخصًا في هجمات مسلحة بإثيوبيا

#

ضحية غير متوقعة لـ"رامز في الشلال "اليوم

#

تأييد الحكم بالسجن 7 سنوات للمتهمين بقتل الطفل يوسف

قضت محكمة جنح كرداسة، بحبس المتهمين في قضية مصرع طفل صعقًا بالكهرباء أمام مدرسة كرداسة التجريبية بالحبس سنة مع الشغل، مع إلزامهم بالتعويض المدني المؤقت 10آلاف جنيه وكفالة 500 جنيه حضوريًا.

والحكم الصادر بالإدانة شمل كلاً من مديرة مدرسة كرداسة التجريبية، رئيس قطاع التفتيش بشركة جنوب القاهرة للكهرباء، مدير عام شبكة الهرم، (الاثنان بدرجة وكيل وزارة)، مدير إدارة هندسية، مهندس بدرجة مدير عام، ومهندس بدرجة مدير إدارة هندسية.

وجاء ذلك بعد أن أحيلت القضية إلى مكتب الخبراء لإصدار الرأي الفني فيها، والذي صدر متضمنًا إدانتهم جميعًا بتهم الإهمال الجسيم ما أدى لوفاة الطفل أحمد إسماعيل ربيع صعقًا وحرقًا بالكهرباء الضغط العالي.

وترجع وقائع الحادث إلى 8 مارس 2015 عندما كان الطفل أحمد إسماعيل الدوح، (الطالب بالصف الثالث الابتدائي) يلهو مع زملائه بعد خروجه مبكرًا من المدرسة، ودخل في "كشك الكهرباء" مفتوح، على بعد أمتار من المدرسة، لتصعقه الكهرباء، ويتوفى بعد أيام داخل مستشفى الدمرداش.

وكانت مديرة المدرسة هدي محمد حسن أحمد، طلبت من المدرسين – قبل يوم من الحادث - أن يصرفوا التلاميذ مبكرًا من أجل تصحيح امتحان اللغة العربية، إلا أن بعض المدرسين اعترضوا على الأمر، مبررين رفضهم، بأن "الأولاد يستقلون سيارات في مواعيد انتهاء اليوم الدراسي، وطلبوا منها عدم حضور الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي خوفًا على أرواحهم".

إلا أنها أصرت على رأيها بانصراف الطلاب في "حوالي الساعة 12.30 في حين أن اليوم الدراسي ينتهي في 1.30"، وبعد أن خرج الطلاب مبكرًا، قام بعضهم باللهو أمام المدرسة لحين حضور "الباص" الخاص بهم، دون أن تعبأ بأن هناك كشك كهرباء على بعد أمتار قليلة من المدرسة مفتوح ويعرض حياتهم للخطر.

وقد تم حفظ القضية وقتها، إلا أن أسرة الطالب الضحية تقدمت بتظلم للنائب العام الذي وافق بعد مضي أكثر من عامين على وقوع الحادث على إحالة مدير شبكات الهرم ورئيس قطاع التفتيش والمتابعة ومدير إدارة هندسية ومهندس ومدير ومدرسة كرداسة التجريبية إلى المحاكمة.

والمتهمون هم: سلوى عبد العزيز إبراهيم يوسف، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بدرجة وكيل وزارة، وحاليًا بالمعاش، وهدى محمد حسن أحمد، مديرة مدرسة كرداسة التجريبية للغات سابقًا، وتعمل حاليًا مدرس كمبيوتر، وعلاء حسن السيد حسن مدير عام شبكات الهرم، وجهاد عبدالكريم حسان محجوب مدير إدارة الجهد، ومحمد سعد عبد الجواد الصعيدي مهندس.

وجاء في قرار الإحالة أن "المذكورين تسببوا في وفاة الطفل أحمد إسماعيل ربيع في 8/3/2015 بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمالهم في أداء مهام وظائفهم بأن أهملت (هدى محمد حسن) في أداء عملها وسمحت بخروج التلاميذ قبل المواعيد الرسمية مما تسبب في حدوث إصابته والمبينة بالتحقيقات، وأهمل (محمد سعد )حال قيامه بتنفيذ ربط الكابلات بغرفة الكهرباء بطريقة غير فنية مما نتج عن تركيبها بطريقة غير فنية بالمخالفة للوائح والقوانين، وأهمل جهاد عبد الكريم في المرور الدوري على الغرف المعهودة إليه صيانتها أو حتى المرور الدوري عليها بحكم وظيفته وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين، وأهمل (علاء حسن) بواقع وظيفته الرئيس المباشر لسابقيه في متابعة وتوجيهه هو وباقي فرق الصيانة لإجراء مرور دوري علة الغرف الخاصة بالشركة ومنها غرفة الكهرباء محل حدوث الواقعة بالمخالفة للوائح والقوانين، بينما أهملت (سلوى عبدالعزيز إبراهيم يوسف) المرور الدوري على الغرف الكهربائية قبل  وبعد إجراء أعمال الصيانة الدورية  المفترض إجراؤها من مرؤوسيها بالمخالفة للوائح والقوانين، وقد وقعت الجريمة نتيجة إخلالهم إخلالاً جسيما بمًا تفرضه عليهم أصول وظيفتهم".

وطالبت النيابة معاقبتهم بالمواد 238 فقرة 2,1 -من قانون لعقوبات  والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمستبدل وقفا والمادة رقم 1 من القانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر بشان قانون الطفل.

وطلب المحامي الادعاء مدنيًا لكل من والد الطفل - إسماعيل  ربيع علي ووالدته أفراج محمد، وشقيقه علي الدين، وشقيقته منة الله، وجد الطفل وجدته بمبلغ 500001 (خمسمائة ألف جنيه وواحد كتعويض مدني مؤقت).


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال فى غزة
» مدافع الأهلي السابق يضع "الرجاء المغربي" في ورطة
» بعد4 سنوات.. الحبس للمتهمين في مقتل ضحية كشك الكهرباء
» "مفيدة شيحة" تعترف بخيانتها على الهواء
» ضبط شاب وفتاة كويتية في وضع مخل داخل سيارة
» «كندة علوش» عن جمهور «السوشيال»: النوع الأخير هو الأسوأ
» "عمر هاشم" يشعل حماس المصلين بقصيدة الأزهر في خطبة الجمعة
» جراح يجري عملية قلب عن بعد 32 كيلو مترًا!
» موعد إجراء قرعة كأس خادم الحرمين
» ضع "سنك المكسور" في الحليب.. الصحة السعودية تفاجئ المواطنين
» "مرتضى": تذاكر نهائي كأس مصر لاعضاء الزمالك فقط

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:48 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح