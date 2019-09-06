  • الجمعة 06 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:04 م
بحث متقدم
الاهلى

بعد "بتر قدمه".. الألتراس يدعم مشجع الأهلي أمام منزله

البلتاجي

بعد وفاة والدته.. أسرة "البلتاجي" تطالب بهذا الأمر

الملك سلمان

الملك سلمان يتسلم أهم تقرير وهكذا علق عليه

الملك وطليقته

ملك ماليزيا يخرج عن صمته بشأن تطليقه ملكة جمال روسيا

الدولار

كشف سر تراجع الدولار أمام الجنيه

العروسين

عشق 14 عامًا.. تفاصيل زواج أصغر عروسين بالغربية

عبدالله مرسي

أول تعليق من زوجة «مرسي» على وفاة نجلها

منتخب مصر

عضو برلماني: هذا هو مدرب المنتخب القادم

لافتة رفعت أمام السفارة التركية بلبنان

بسبب كلمة.. اشتعال أزمة بين تركيا ولبنان

بشرى

بشرى من "الملك سلمان" للعسكريين

"عمر هاشم" يشعل حماس المصلين بقصيدة الأزهر في خطبة الجمعة

آخر الأخبار

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

متابعات

أخبار متعلقة
#

26 قتيلاً ومصابًا بانفجار في مسجد بباكستان

#

"حماس" تثمن موقف الصين الرافض لهدم منازل "صور باهر"

#

حماس تمهل إسرائيل أسبوعًا وإلا ستعطي الإذن بإطلاق القوة

#

صلاة الجمعة بلا خطيب بأحد مساجد أسيوط

الأزهر

أحمد عمر هاشم

قصيدة الازهر

الازهر اليوم

شهدت خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، والتي ألقاها الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، تفاعلًا ملحوظًا من المصلين خاصة مع إلقائه أبياتًا من الشعر عن الأزهر.

وتطرق رئيس جامعة الأزهر في خطبته إلى مكانة الأزهر ودوره في نشر الدعوة، كما تحدث عن نبذ العنف والإرهاب.

وجاءت أبيات الشعر التي ألقاها «هاشم» كما يلي:

يا مصر نادى المخلصون وكبروا    -    لما تَجلى في سَماكِ الأزهرُ

من ألف عام بل يزيد ومجده     -    في قمة التاريخ لا يتقهقر

صان التراث وصان دين محمد   -   وبهديه يَنبُوعه يتفجر

يا مصر فيك حاضرةٌ دينيةُ   -   ومددت كفك للذين تحضروا

يا مصر فيك النيل عذب سائغ   -   لكن أزهرنا الشريف الكوثر

 نادى وكم نادى وقال لقومه  -   الدين يسر للحياة فيسروا

نادى وكم نادى وقال لقومه  -   لا عنف لا إرهاب لا تتحجروا

نادى وكم نادى وقال لقومه   -   إن تنصروا رب البرية تنصروا


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال فى غزة
» مدافع الأهلي السابق يضع "الرجاء المغربي" في ورطة
» بعد4 سنوات.. الحبس للمتهمين في مقتل ضحية كشك الكهرباء
» "مفيدة شيحة" تعترف بخيانتها على الهواء
» ضبط شاب وفتاة كويتية في وضع مخل داخل سيارة
» «كندة علوش» عن جمهور «السوشيال»: النوع الأخير هو الأسوأ
» "عمر هاشم" يشعل حماس المصلين بقصيدة الأزهر في خطبة الجمعة
» جراح يجري عملية قلب عن بعد 32 كيلو مترًا!
» موعد إجراء قرعة كأس خادم الحرمين
» ضع "سنك المكسور" في الحليب.. الصحة السعودية تفاجئ المواطنين
» "مرتضى": تذاكر نهائي كأس مصر لاعضاء الزمالك فقط

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:48 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح