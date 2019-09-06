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جراح يجري عملية قلب عن بعد 32 كيلو مترًا!

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الجراح الهندي
الجراح الهندي

أحمد سالم

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الدكتور تيجاس باتيل

جراح هندي

عملية قلب

أقدم الجراح الهندي الدكتور تيجاس باتيل على تنفيذ جراحة دقيقة في القلب عن بعد باستخدام روبوت من مسافة 20 ميلاً.

ويعد الجراح أول عالم يجري عملية جراحية في القلب من خلال روبوت يسيطر عليه من مكان بعيد، وفقًا لتقرير "الديلى ميل".

وحسبما ذكر التقرير، أنه أجرى العمليات أثناء وجوده في أحد المعابد، حيث كان يتحكم في الروبوت المتواجد بالمستشفى الخاصة به  على بعد 20 ميلاً "32 كم".

ومع ذلك ، فهي ليست أول جراحة يتم التحكم فيها بواسطة الإنسان الآلي، فقد أجرى طبيب صيني عملية جراحية في المخ في وقت سابق من هذا العام عبر شبكة متنقلة 5G ، وقد استخدمت في العملية التدخل التاجي عن طريق الجلد بمساعدة الروبوتية في الولايات المتحدة منذ عام 2011، ولكن لم يتم الإبلاغ أنه تحكم به من موقع بعيد.

وتتراوح أعمار جميع المرضى الذين خضعوا لهذا الإجراء بين 52 و 84 عامًا.

وأظهرت النتائج أن العمليات الجراحية التي أجرها الجراح الهندي لم تستغرق أكثر من نصف ساعة وأن جميعها كانت ناجحة، حيث خرج المرضى في الأيام التالية.

ولم تسجل أية مضاعفات أو أحداث سلبية، حيث كتب الأطباء أن إجراء التدخلات التاجية عن طريق الجلد من المواقع البعيدة أمر ممكن إذا كان هناك اتصال جيد بالشبكة.

وفي تصريحات لصحيفة تايمز أوف إنديا، قال الدكتور باتل: "لقد كانت تجربة رائعة أشارت إلى إمكانات التدخل الطبي المدعوم بالتكنولوجيا في بلد مثل الهند"، مضيفا أن المسافة يمكن أن تكون 200 ميل "320 كم" أو حتى 2000 ميل "3200 كم"، مع اعتماد الإجراء على نفس المبادئ.


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