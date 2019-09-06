» موعد إجراء قرعة كأس خادم الحرمين

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المصريون

كاس

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

جاء هذا على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الخميس، وذلك في مقر الجمعية السعودية للذوق العام بمدينة "الدمام" برئاسة رئيس المجلس ياسر بن حسن المسحل.

وتغلب التعاون على الاتحاد بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعتهما في مايو الماضي على ملعب "الملك فهد" الدولى فى نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبات التعاون، ثامن الأندية فوزًا ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما توج باللقب للمرة الأولى فى تاريخه الموسم الماضي.

وانضم التعاون، إلى قائمة ضمت الأهلي، الاتحاد، الهلال، النصر، الشباب، الاتفاق، والوحدة، والتي توجت بكأس خادم الحرمين الشريفين، كما بات التعاون أول فريق من منطقة "القصيم" يفوز بإحدى البطولات الكبرى في المملكة العربية السعودية.


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