» ضع "سنك المكسور" في الحليب.. الصحة السعودية تفاجئ المواطنين

06 سبتمبر 2019 - 05:27 م

أرشدت وزارة الصحة السعودية مواطنيها إلى عدد من النصائح بشأن الإسعافات الأولية، التي وصفها البعض بالمفاجأة لغرابة بعضها.

ونشرت وزارة الصحة اليوم الجمعة، مقطع فيديو تعريفي يبرز عددًا من الأخطاء الشائعة في طريقة تقديم الإسعافات الأولية لمن يتعرض لمجموعة من الإصابات.

مقطع الفيديو نشرته الصحة السعودية على صفحتها الرسمية بتويتر، بعنوان: "في دقيقة ونصف، أشهر الأخطاء في الإسعاف الأولي وتصحيحها".

ويستعرض الفيديو الإصابات التالية وطريقة التعامل معها:

- الرعاف (نزول الدم من الأنف)، لا ترفع رأسك للأعلى بشكل مبالغ فيه، وقم بإمالة رأسك للأمام مع الضغط على الأنف.

- الحروق البسيطة، لا تضع الثلج مباشرة على الحرق، وضع الجزء المصاب تحت الماء المعتدل من 10 إلى 15 دقيقة.

- فقد الأسنان، لا ترمي الجزء المكسور من السن بل ضعه في الحليب وأذهب لطبيب الاسنان مباشرة ليقوم بإعادته إلى مكانه.

- تعرض العينين لرذاذ المواد الكيميائية، لا تفرك عينيك بقوة بل اغسل عينيك بالماء لمدة 20 دقيقة والتوجه للطوارئ.

- عند تضميد الجروح لا تقم بإزالة الأجزاء العالقة في الجرح بل يجب عليك تعقيم الجرح فقط والتوجه إلى الطوارئ.

- عند التعرض للكسور، لا تحاول تحريك الجزء المكسور بل قم بالاتصال مباشرة على الإسعاف لطلب المساعدة.

- في حال الصعقة الكهربائية لا تقم بلمس الشخص وإنما قم بإيقاف مصدر الكهرباء إن أمكن ذلك واتصل على الإسعاف.

- في حال شرب المواد السامة لا تعطي المريض أي شيء للشرب كالحليب والماء، وقم بإزالة أي شيء متبق في فم الشخص واقرأ ملصق الحاوية واتبع التعليمات واتصل بالإسعاف.

- عند الشعور بالدوخة لا تنهض بسرعة كبيرة بل قم بالاستلقاء أو الجلوس.