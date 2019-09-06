» "مرتضى": تذاكر نهائي كأس مصر لاعضاء الزمالك فقط

06 سبتمبر 2019 - 05:04 م

اتفق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع الشركة الراعية لبطولة كأس مصر على طرح تذاكر المباراة النهائية لبطولة كأس مصر على أعضاء الجميعة العمومية للقلعة البيضاء.

الزمالك يلتقي نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل 8 سبتمبر في نهائي بطولة الكأس بعدما صعد الأول على حساب الاتحاد السكندري والثاني على حساب بتروجت.

وأضاف منصور ـ خلال كلمة له بالمذياع الداخلي بنادي الزمالك على هامش الجمعية العمومية للقلعة البيضاء اليوم الجمعة ـ:"في حالة طرح التذاكر في منافذ بيع سيتواجد الألتراس في الملعب".

وأتم رئيس نادي الزمالك، حديثه بالإشارة إلى أن هناك محاولات لبدء بيعها بداية من مساء اليوم، مشددًا على أن الأسعار مُحددة من قبل اتحاد الكرة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن أسعار تذاكر مباراة نهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز بعد حصوله موافقة الجهات المعنية على إقامة مباراة نهائي الكأس بحضور 20 الف متفرج.

وقال عبر صفحته الرسمية مساء أمس، الخميس إنه تقرر دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها ب 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم ، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى بـ300 جنيه، والمقصورة 750 جنيه.

ووفقا للقواعد فإنه من المقرر أن يتقاسم طرفي النهائي السعة المحددة على أن يتم طرح التذاكر بمنافذ البيع بمقر الزمالك بميت عقبة، بالإضافة إلي منفذ آخر يحدده نادي بيراميدز.