عشق 14 عامًا.. تفاصيل زواج أصغر عروسين بالغربية

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زواج القاصرات

الغربية

القومى للمرأة

الرابعة عشر من عمرهما كانت كافية، ليتم إعلان الفرح بين الأسرتين، احتفالًا بجمع الطفلين محمد وابنة خاله المتوفى، حيث أقيم حفل خطوبتهما، بكفر حسان مركز سمنود بالغربية، على الرغم من مخالفتهم للقانون والدستور والذي يمنع الزواج بين الأطفال أقل من 18 عامًا.

وجاء في صورة من الحفل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، "كراسة" في يد العروسة، بينما يضع العريس، "إيموجي" على وجوههما، خوفًا من الحسد حسبما أشار أهالي القرية في التعليقات على الفرح.

واعتبر الأهل، أن الزواج يأتي لحفظ البنت، بعد وفاة أبيها، وخاصة أنها تحب “محمد” وترغب في الزواج منه، ما جعلهم يعجلون بالزيجة.

يشار إلى زواج القاصرين والقاصرات يتم التعامل معه من قبل إدارة الشكاوى في المجلس القومي للأمومة والطفولة، حيث يتم التأكد من الواقعة وفي حال صحتها يتم إبلاغ النيابة العامة لعمل اللازم ومنع مخالفة القانون رقم 98، حيث يطلب المجلس القومي للطفولة والأمومة من النيابة العامة إنذارا، وتولي أمر الطفلين كتابة لتلافي أسباب تعرضهما للخطر، لوجود الطفل في إحدي حالات الخطر المنصوص عليها في البندين الأول والثاني من المادة 96 من قانون الطفل.


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