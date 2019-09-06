شبكة أمريكية ترشح «صلاح» للفوز بالكرة الذهبية

06 سبتمبر 2019 - 04:52 م

رشحت شبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية، خمسة لاعبين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، مشيرة إلى أن النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، يعد أحد هؤلاء المرشحين.

وأوضحت الشبكة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن اللاعب المصري قضى فترة قصيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في تشيلسي لكنها لم تكن بنفس النجاح الذي حققه مع فيورنتينا وروما الإيطاليين قبل الانضمام إلى ليفربول في صيف 2017.

وأضافت، أنه منذ ذلك الوقت، سجل صلاح أهدافًا أو قدم تمريرات حاسمة في 81 مرة خلال 78 مباراة بالدوري الإنجليزي وفاز بجائزة الحذاء الذهبي للبريميرليج في عامين متتاليين إلى جانب إضافته لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا لإنجازاته مع الريدز على حساب توتنهام هوتسبر الموسم الماضي.

وأشارت "فوكس نيوز"، إلى أن حارس مرمى منتخب البرازيل ونادي ليفربول، أليسون بيكر، المتوج بلقبي دوري الأبطال وكوبا أمريكا، والفائز أيضا بجائزة أفضل حارس في أوروبا لهذا العام سيكون بين المنافسين على نيل الجائزة.

ووفقا للشبكة ، فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يأتي بين المرشحين الأبرز كذلك بعد فوزه بالدوري الإيطالي "سيري آ" مع فريقه نادي يوفنتوس ولقب بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى.

وبحسب الشبكة فإن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحاصل على لقب الدوري الإسباني مع فريقه نادي برشلونة، ينافس بقوة خاصة بتسجيله 36 هدفا في الليجا و15 هدفا بمسابقتي دوري الأبطال وكأس ملك إسبانيا.

ورأت "فوكس سبورتس" أن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هو الأقرب للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام بعد مرور أكثر من 10 أعوام على تتويج المدافع الإيطالي فابيو كانافارو بالجائزة حيث فاز نجم ليفربول بدوري الأبطال وساهم بدور كبير في حلول الريدز بوصافة ترتيب البريميرليج، فضلا عن عدم تمكن أي مهاجم من مراوغته بما في ذلك رونالدو وميسي والبلجيكي إدين هازارد.