أول تعليق من زوجة «مرسي» على وفاة نجلها

06 سبتمبر 2019 - 04:49 م

رثت نجلاء مرسي، زوجة الرئيس الأسبق محمد مرسي، نجلها «عبدالله» الذي وافته المنية يوم أول أمس.

وكتبت زوجة «مرسي» عبر حسابها على «فيس بوك» مرفقة صورة نجلها الراحل: «وزَادت بي الأحزان والهَمُ ضرني، وعن قلبي المحزون بالله لاتَسَلْ.. ياصاحب عيون الغزال».

ويوم أمس أصدرت مستشفى الواحة في الهرم، التقرير الطبي المبدئي لوفاة عبدالله مرسي، والذي وافته المنية مساء الأربعاء، وذلك بعد قدومه مصابًا بتوقف عضلة القلب والجهاز التنفسي.

وأوضحت المستشفى في التقرير الطبي الذي تم تداوله، أن المتوفي كان يتناول عقاقير من نوعية "البنزوديازبيبين"، مضيفة أن عضلة القلب والجهاز التنفسي توقف بشكل كامل في الساعة العاشرة والربع ليعلن وفاة عبد الله محمد مرسي.





