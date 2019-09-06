ماذا يفعل «محمد رمضان» مع جنود الصاعقة؟

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على الرغم من انتهائه من أداء الخدمة العسكرية قبل أكثر من 6 شهور، إلا أن الفنان محمد رمضان لا يزال حريصًا على تذكر تجنيده في الجيش المصري.

ونشر رمضان، عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" صورة يظهر فيها بالزي العسكري داخل المسجد ويمسك بين يديه مصحف يقرأ فيه، وتمنى للجميع جمعة مباركة.

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من أغنيته "جيشنا صعب"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكشف كذلك عن انتهاء خدمته العسكرية.

وكان رمضان، قد التحق بمركز تدريب التجنيد التابع للصاعقة المصرية بمنطقة أنشاص ببلبيس محافظة الشرقية، يناير 2017، وانتهى من أداء الخدمة العسكرية في مطلع مارس الماضي.

وتزامنًا مع انتهاء فترة خدمته، نشر رمضان مقطع فيديو من أغنيته "جيشنا صعب"، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "الحمد لله رب العالمين، انتهت السنتين مدة خدمتي العسكرية، يوم 1 مارس 2019".

وقال رمضان: "شرف عظيم ووسام علي صدري أفتخر به طول عمري، خدمتي في جيش بلدي بشكل عام، وخدمتي في سلاح الصاعقة المصرية بشكل خاص".

شاهد..


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