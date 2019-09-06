استبدلوا أحشاءها بالجير.. تفاصيل مقتل ربة منزل وطفلها

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ربة منزل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة نقادة الجزئية، حبس المتهمين بقتل ربة منزل وطفل بعد سرقة مشغولاتها الذهبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات، أن المجني عليها محبوبة من أهالي القرية وتشاركهم في جميع المناسبات سواء الأفراح أو العزاء، وتبين أن مرتكبا الحادث كلا من «أحمد ع ص» 28 سنة عامل، وصديقه «الطواب ع ا» 26 سنه سائق.

حيث اختفى المتهمان، منذ وقوع الحادث وتم تتبع التليفون المحمول للمتهمين وتم ضبطهما داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة الجيزة، واعترفوا بارتكابهما الجريمة بهدف سرقة المصوغات الذهبية.

وخلال مناقشتهما، اعترف المتهمان بتفاصيل جديدة أمام اللواء محمد ضبش، مدير المباحث، حيث قال إنهما خططا لارتكاب الجريمة بمساعدة 2 آخرين وتمكنوا من الهرب خارج البلاد.

وأضافوا أنهما بعد الانتهاء من خنق المجني عليها قاموا باستخراج أحشاءها وقاموا بحشوها بمادة «الجير» الأبيض الخشن لمنع انتشار الرائحة، ثم دفنوا الجثتين، وألقوا بالأحشاء داخل إحدى الترع بقرية الخرابيش بنقادة.

كما اعترفوا بمحاولة هروبهم خارج البلاد عقب العثور على الجثتين، ولكن تمكنت المباحث برئاسة الرائد شريف صلاح الدين رئيس مباحث نقادة من ضبطهما.

وكان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مدير المباحث، بالعثور على جثة كلا من «ثناء ج م» 50 سنة ربة منزل، وجارها الطفل «عمر ج» 10 سنوات طالب، في حوش مواشي ملحق بمنزل في قرية الزوايدة بنقاده في حالة تحلل كامل وبهما آثار خنق بحبل في الرقبة وكدمات.


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