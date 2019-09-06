طائرة لنقل المخدرات تسقط بدولة عربية

06 سبتمبر 2019 - 01:48 م

بعدما اخترقت الأجواء المغربية خلال الليلة الماضية، سقطت طائرة صغيرة، صبيحة اليوم الجمعة، بمنطقة دار الشاوي شرق مدينة طنجة المغربية.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الطائرة الصغيرة كانت تحوم لساعات بالمنطقة منذ الساعة الرابعة من صباح اليوم الجمعة، حيث سقطت بالقرب من أحد المنازل بدائرة دار الشاوي القروية، لأسباب تقنية.

وقد ألقي القبض على قائدها الوحيد، وهو شخص في الأربعينيات من عمره، يعتقد بأنه يحمل الجنسية المكسيكية.

وأضافت المصادر أن سقوط الطائرة أحدث استنفارا كبيرا لدى السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، التي انتقلت إلى مكان الحادث، حيث جرى اعتقال قائد الطائرة ونقله إلى مقر القيادة.

وتابعت: إنه تم إخضاعه لتحقيق معمق لمعرفة ملابسات اختراقه للأجواء المغربية ووصوله الى منطقة دار الشاوي.

بينما كشفت بعض المصادر أن الطائرة الصغيرة، يعتقد أنها اخترقت الأجواء المغربية في مهمة كانت من خلالها بصدد نقل كميات من المخدرات من إحدى الأماكن بدار الشاوي، غير أن قوة الرياح وسوء الأحوال الجوية ووعورة التضاريس كانت السبب في سقوطها، دون أن يصاب قائدها، وهي المعطيات التي ستكشف عنها نتائج تحقيق الدرك الملكي، بحسب قولها.