هجوم برازيلي جديد على زوجة ماكرون.. لهذا السبب

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بريجيت

هجوم برازيلي

تعرضت زوجة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بريجيت، للتهكم من قبل مسؤولين برازيليين مرة أخرى؛ فبعد السخرية على شكلها من قبل الرئيس البرازيلي، وصف وزير الاقتصاد البرازيلي، باولو جويديس، بريجيت، بـ"القبيحة جدا".

وقال جويديس، خلال لقاء عام مع رجال أعمال في مدينة فورتاليزا، إن "الرئيس "بولسونارو" قالها، وهذه حقيقة، هذه المرأة قبيحة الشكل حقا".

وتفاعل الحاضرون مع تصريحات الوزير بالتصفيق، فيما شدد الأخير على أن تعليقات رئيس البلاد السابقة "فيها الكثير من الحقيقة"، وحاول الوزير تدارك تصريحاته لاحقا بالقول: "لا توجد امرأة قبيحة، القبيحة هي تلك التي ينظر إليها من الزاوية الخاطئة فقط".

وأصدر في وقت لاحق المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بيانا جاء فيه، أن الوزير "يعتذر عن نكتته اليوم"، مضيفا أنه لم يكن يقصد مهاجمة سيدة فرنسا الأولى شخصيا.

ويذكر أن "بولسونارو" تهكم على شكل بريجيت من خلال إعادة نشر تدوينة على موقع "فيسبوك" تقارن بين المظهر الخارجي للسيدة الأولى في فرنسا بنظيرتها البرازيلية.


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