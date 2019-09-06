«جونسون»:الموت داخل حفرة أفضل من هذا الشيء

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رئيس الوزراء البريطاني

الموت

جونسون

بريكست

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه يفضل "الموت داخل حفرة" على طلب إرجاء "بريكست"، وجدد تأكيده على ضرورة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 أكتوبر.

وكرر جونسون، في لقاء مع ممثلين عن شرطة يوركشاير: "علينا الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر"، الموعد المقرر لـ"بريكست"، علما أن النواب البريطانيين وافقوا للتو على مشروع قانون يجبره على أن يطلب من بروكسل إرجاء موعد "بريكست" لثلاثة أشهر في حال عدم التوصل إلى اتفاق للخروج.

ويراهن رئيس الوزراء، على انتخابات عامة يمكن أن تمنحه مجددا الغالبية، التي خسرها في البرلمان، وقال في هذا الصدد "ليس هناك سوى طريق واحد بالنسبة إلى بلادنا" يتمثل في إجراء الانتخابات.

وستقدم الحكومة مذكرة حول إجراء هذه الانتخابات على أن يصوت عليها مجلس العموم الاثنين قبيل تعليق أعماله، ويجب أن تحظى بموافقة ثلثي الأصوات لإقرارها، وهي المحاولة الثانية لجونسون للسير بانتخابات مبكرة.

كما شدد جونسون على أن الانتخابات المبكرة ستمنح البريطانيين فرصة ليقرروا من سيكون رئيس الوزراء الذي سيتوجه إلى القمة الأوروبية في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر.


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