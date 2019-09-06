بيراميدز يضع مسئولى الجبلاية فى ورطة

06 سبتمبر 2019 - 10:38 ص

طالب مسئولى نادى بيراميدز، من أعضاء اللجنة الخماسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بإسناد مباراة نهائى الكأس أمام الزمالك والمقرر لها مساء الأحد المقبل، إلى طاقم تحكيمي أجنبى.

وخاطب نادى بيراميدز، إدارة الاتحاد مطالبا بضرورة وجود حكام أجانب، وفقا لبيان أصدره النادي أمس الخميس.

وكشف مصدر بالجبلاية، أن مطالب بيراميدز متأخرة خاصة وأن المباراة ستقام بعد 48 ساعة، فى ظل إقامة معظم الدوريات الكبرى فى ذلك اليوم.

ومن المنتظر أن يحسم مجلس الجبلاية بالتشاور مع جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الرئيسية طلب بيراميدز اليوم قبل الرد عليه رسميا سواء بالموافقة أو الرفض.

وكانت "الجبلاية" أعلنت موافقة الجهات الأمنية لحضور 20 ألف مشجع لتلك المباراة فى أولى خطواتها لعودة الجمهور بالدوري المقبل.