«آل الشيخ» لمتابعيه :"أنا فقير ومتواضع"

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تدوين

طموح

ال شيخ

تواصل المستشار ترك آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مع متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد نشره تغريدة تضمنت صورة قديمة له.

وقال "آل الشيخ" إنه لم يتوقع يوماً أن يصل لمرتبة وزير أو مستشار، وأن منتهى طموحه كان أن يصبح عقيدًا فى السلك العسكرى.

وطرح مغرد سؤالا لـ "آل الشيخ" حول أهدافه وأحلامه، هل تغيرت أم كبرت؟، فرد آل الشيخ، قائلا: تماماً اختلفت… كان منتهى طموحى أوصل عقيد".

وأجاب آل الشيخ على سؤال مغرد حول نوع السيارة التي كان يمتكلها، قائلا:"أنها هونداي كوبيه ولونها كحلى ويعود سنة صنعها إلى عام 1997″، مبينا أنه كان يحتفظ بأشرطة الفنان رابح صقر فى حينها عندما كان موقوفاً عن الغناء.

ونوه أحد المتابعين إلى أن الصورة التى نشرها تركي آل الشيخ تعود إلى أيام فقره وتواضعه، وعقب رئيس هيئة الترفيه، قائلا:إنه مازال فقيرا إلى الله و متواضع.


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