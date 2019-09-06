» «عمومية الزمالك» تستقبل أعضاءها

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عمومية

بدء فتح باب التسجيل فى عمومية نادى الزمالك لليوم الثانى على التوالى؛ للتصويت على ميزانية السنة الجارية بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس.

ويحق لـ85590 عضواً بالنادى التسجيل فى الجمعية العمومية، وتنص اللائحة على توقيع غرامة 300 جنيه على كل عضو يتخلف عن التسجيل دون تقديم عذر كتابى مكتوب.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح على أربعة مقاعد، حيث فاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كلا من الفنان أشرف زكى على منصب أمين الصندوق، وترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادى، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.


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