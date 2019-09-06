3 جثث داخل شقة رئيس مخلوع

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جثث

ستروسنر

برجواي

عثرت سلطات بارجواي على رفات 3 جثث داخل شقة الرئيس المعزول ألفريدو ستروسنر، وذلك بالرغم من مرور أكثر من 30 عام على الإطاحة به،  إلا أن سلطات بلاده لا زالت تكتشف جرائمه .

وكشفت صحيفة " أولتيما أورا " في بارجواي عن العثور على رفات 3 جثث في شقة كانت تخص " ستروسنر" في وقت ما ، وهي تبعد عن العاصمة " أسونسيون" بنحو 300 كم .

وقامت وزارة العدل بفتح ملف جرائم الرئيس السابق في محاولة للتعرف على هوية الجثث ،حيث تورط "ستروسنر" في أكثر من 900 جريمة قتل وانتهاك لحقوق الإنسان .

يذكر أنه قد تمت الإطاحة بـ " ستروسنر"  عام 1989 م ، وسط اختفاء 425 شخص لم يتم العثور على جثثهم يعد خطفهم وقتلهم في وقت لاحق .


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