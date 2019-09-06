مفيد فوزي: مبارك شخص شديد الأدب ولم ينهرني

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الإعلامي مفيد فوزي
الإعلامي مفيد فوزي

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أكد الاعلامي مفيد فوزي، أن ما تردد حول نهر الرئيس الأسبق حسني مبارك له  عند سؤاله عن أبويه غير صحيح ، قائلا: "مبارك شخص شديد الأدب".

وأضاف "فوزي"، خلال حوار له مع برنامج "المشهد" المذاع على قناة "بي بي سي":" أنه قال لمبارك من فضلك قولي من هم أهلك.. من والدك، من والدتك، فكان رده: مدخلنيش في قضايا شخصية".

وتابع :" أن مبارك كشف له أثناء الحوار أن والدته لم تكن ترغب أن يلتحق بالجيش"، مضيفا :" مبارك قالي كفاية أسئلة، قولتله أسكت قالي اسكت".


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