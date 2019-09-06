الأرصاد الجوية: اقتربنا من فصل الخريف

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاع في درجات الحرارة ما بين درجة أو درجتين اليوم الجمعة.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" عبر فضائية dmc ، أن "نسب الرطوبة أقل من شهر أغسطس"، لافتا إلى أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة ومحافظات البحري والصعيد.

واشار الى انه قد "قاربنا على فصل الخريف ودرجات الحرارة تنخفض تدريجيا انخفاض بدايات الأسبوع المقبل قد تصل يوم السبت لـ 33 درجة مئوية".