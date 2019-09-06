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البيتزا وجبة صحية للافطار

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بيتزا
بيتزا

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يعتقد الكثير أن البيتزا  طعام غير صحي لكن لخبيرة تغذية رأي آخر، إذ تقول إنها أكثر توازناً غذائياً، من حبوب الإفطار.

وقالت تشيلسي عامر، أخصائية التغذية في نيويورك في حديث لشبكة أي بي سي نيوز،: "من المدهش أن البيتزا يمكن أن تكون خياراً أكثر توازناً من العديد من حبوب الإفطار المليئة بالسكريات".

ونقل موقع "24 الإماراتي" عن عامر قولها :" تحتوي شريحة من بيتزا الجبن العادي على نسب متوازنة من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، في حين أن وعاء من الحبوب السكرية مع الحليب قليل الدسم،خيار غني بالسكريات والكربوهيدرات".

وتابعت :" إنها لا توصي بالبيتزا وجبة إفطار يومية، لكنها تحث على التركيز على توازن الكربوهيدرات الغنية بالألياف، والبروتينات الخالية من الدهون".


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