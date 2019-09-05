  • الخميس 05 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:44 م
بحث متقدم
الذهب

الذهب يواصل الصعود ويسجل هذا الرقم

أرشيفية

الكويت تعتقل «إخوان» جُدد لتسليمهم لمصر

العامري فاروق

هل انقلب نائب رئيس الأهلي على «الخطيب»؟

جانب من العرض

بسبب «الهولوكوست».. إسرائيل تشكر جامعة عين شمس

نجل مرسي

تشريح جثة نجل «مرسي»

المعلمي

السعودية تشن هجومًا مفاجئًا على إسرائيل.. تعرف على السبب

أحمد مرسي

أسرة «مرسي» تُكذِّب «الجزيرة»

عبدالله مرسي

«كان يتناول عقاقير».. ننشر التقرير الطبي لوفاة نجل «مرسي»

ال الشيخ

«صبرت كتير وجابولى صداع»..قرار عاجل من تركي آل الشيخ

أرشيف

انخفاض جماعي.. الدولار ينهار أمام الجنيه

اليوم الأول.. غلق باب التسجيل في عمومية الزمالك

الرياضة

عمومية الزمالك
عمومية الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«السعيد» يقود هجوم الزمالك لمواجهة الأهلي

#

الزمالك يسقط في «فخ» التعادل أمام الإنتاج الحربي

#

«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

#

«بوطيب» يقود هجوم الزمالك أمام حسنية أغادير

المصريون

الزمالك

عمومية الزمالك

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزمالك إغلاق التسجيل فى اليوم الأول، والتي انعقدت بداية من اليوم الخميس، بمقر النادى بميت عقبة، والمقرر استمرارها حتى السبت المقبل، للتصويت على ميزانية السنة الجارية بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس.

وبدأت فى التاسعة من صباح اليوم أعمال الجمعية العمومية لنادى الزمالك والتى استمرت حتى التاسعة مساءً ولمده ثلاثة أيام حتى التاسعة مساء بعد غد السبت على أن يتم عقد الاجتماع الختامى لمناقشة الميزانية يوم السبت المقبل، وتنص لائحة الأبيض شرط تسجيل 7 آلاف و500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للأبيض، حيث يحق لـ85590 عضو بالنادى التسجيل فى الجمعية العمومي، كما تنص اللائحة على توقيع غرامة قدرها 300 جنيه على كل عضو يتخلف عن التسجيل دون تقديم عذر كتابى مكتوب.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد، حيث فاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمحلس.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كلا من الفنان أشرف زكى على منصب أمين الصندوق، وترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

وكان الزمالك أعلن إقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعنى نجاح الرباعى بالتزكية فى حالة موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقًا للائحة النادى وستعقد العمومية للتصويت على نجاح الرباعى بالتزكية من عدمه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب منتخب مصر السابق أمام المحكمة
» بث مباشر.. مباراة إسبانيا ورومانيا
» فتى مصري يهرب من فرنسا لبريطانيا في صندوق سيارة
» رسالة هامة من مرتضى منصور لعمومية الزمالك
» محاكمة عاجلة.. آخر التطورات في قضية مخرج "خيال مآته"
» محمد بن راشد يعين ابنته في منصب حكومي بارز
» موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب
» شاهد| مريضة سرطان تؤدي امتحانها الجامعي تحت أجهزة التنفس
» بقيادة «كوبر».. أوزبكستان تسقط أمام فلسطين
» مفاجأة.. برشلونة يسمح برحيل «ميسي»
» 20 ألف مشجع لمباراة نهائي كأس مصر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:13 ص

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح