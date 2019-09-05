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تصفيات المونديال.. قطر تدك شباك أفغانستان بسداسية

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أفغانستان

المصريون

حقق منتخب قطر فوزًا ساحقًا على أفغانستان بستة أهداف دون رد مساء اليوم الخميس، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في إطار التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

سداسية العنابي حملت توقيع المعز على "هاتريك" في الدقائق 4 و10 و51، وحسن الهيدوس وعبد الكريم حسن وخوخي بوعلام في الدقائق 13 و34 و67 على الترتيب.

وبهذه النتيجة تصدر العنابي المجموعة الخامسة في التصفيات بفارق الأهداف عن منتخب عمان الذي فاز على الهند بنتيجة 2-1.


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