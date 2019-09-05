تشريح جثة نجل «مرسي»

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النيابة العامة تصرح بدفن جثة محمد مرسي

قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسي، إن النيابة قررت تشريح جثمان نجله الأصغر «عبدالله مرسي» الذي وافته المنية يوم أمس.

وذكر فى تصريح لوكالة الأناضول، اليوم الخميس، أن النيابة قررت تشريح الجثمان.

وكانت مستشفى الواحة في الهرم، قد أعلنت التقرير الطبي المبدئي لوفاة عبدالله محمد مرسي والذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد قدومه مصابا بتوقف عضلة القلب والجهاز التنفسي.

وأوضحت المستشفى في التقرير الطبي الذي تم تداوله، أن المتوفي كان يتناول عقاقير من نوعية “البنزوديازبيبين”، مضيفة أن عضلة القلب والجهاز التنفسي توقف بشكل كامل في الساعة العاشرة والربع ليعلن وفاة عبد الله محمد مرسي.

كما أن محامي الأسرة  قد صرح بأنه سيتم دفن الجثمان  في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهي المقبرة نفسها التي دفن بها والده في يونيو الماضي.

وأضاف عبد المقصود ، إن ”إجراءات دفن عبدالله في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر القاهرة، ستتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك لتأمين الجنازة والمنطقة المحيطة بالمقابر“.


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