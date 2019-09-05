  • الخميس 05 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:32 م
بحث متقدم
جانب من العرض

بسبب «الهولوكوست».. إسرائيل تشكر جامعة عين شمس

نجل مرسي

تشريح جثة نجل «مرسي»

المعلمي

السعودية تشن هجومًا مفاجئًا على إسرائيل.. تعرف على السبب

ال الشيخ

«صبرت كتير وجابولى صداع»..قرار عاجل من تركي آل الشيخ

أرشيف

انخفاض جماعي.. الدولار ينهار أمام الجنيه

عشماوي

أول قرار من المحكمة بشأن هشام عشماوي

هاجر وخطيبها

محاكمة صحفية أقامت علاقة جنسية بدون زواج

المطربة بوسي

بعد القبض عليها.. محامي «بوسي» يكشف مفاجأة

أحمد مرسي

أسرة «مرسي» تُكذِّب «الجزيرة»

أرشيف

قريبًا.. استبدال «التوك توك» بسيارات «ميني فان»

تصفيات أمم أوروبا.. إيطاليا تهزم أرمينيا بثلاثية

الرياضة

ركلة جزاء تمنح ايطاليا صدارة المجموعة
ركلة جزاء تمنح ايطاليا صدارة المجموعة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تصفيات المونديال.. السودان تكتسح تشاد بثلاثية

#

«بيلوتي» يقود هجوم إيطاليا أمام أرمينيا

#

تعرف على مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

#

«مصر حظها حلو»..مجموعات قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

ايطاليا

المصريون

أرمينيا

حقق منتخب إيطاليا فوزًا غاليًا على أرمينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، بمنافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

أحرز ألكسندر كارابيتيان هدف أرمينيا بالدقيقة الأولى، بينما إيطاليا سجلت 3 أهداف عن طريق كل من أندريا بيلوتي هدفين بالدقائق 28 و80 ولورينزو بيليجريني بالدقيقة 78.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الأول بعدما حقق العلامة الكاملة فيما تجمد رصيد أرمينيا عند 6 نقاط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» محاكمة عاجلة.. آخر التطورات في قضية مخرج "خيال مآته"
» محمد بن راشد يعين ابنته في منصب حكومي بارز
» موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب
» شاهد| مريضة سرطان تؤدي امتحانها الجامعي تحت أجهزة التنفس
» بقيادة «كوبر».. أوزبكستان تسقط أمام فلسطين
» مفاجأة.. برشلونة يسمح برحيل «ميسي»
» 20 ألف مشجع لمباراة نهائي كأس مصر
» مطار القاهرة يودع جثمان السفير الروسي
» تصفيات أوروبا.. بث مباشر لمباراة يطاليا وأرمينيا
» أمير سعودي: إيران لن تكون موجودة خلال 8 ساعات
» نهاية قضية «جوكر سياسي» في الكويت

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:13 ص

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح