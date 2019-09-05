السعودية تشن هجومًا مفاجئًا على إسرائيل.. تعرف على السبب

05 سبتمبر 2019 - 08:03 م

شن المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، هجومًا عنيفًا على إسرائيل.

جاء هذا بعد قيام الاحتلال بـ"عدوان وتصعيد خطير" تمثل في هدم عشرات منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس واستهداف وجودهم في المدينة.

وأشار المعلمي فى كلمة أمام لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بالأمم المتحدة في نيويورك، إلى "سعي السعودية تقديم كل سبل الدعم للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وفق الأسس المعترف بها دوليا، ومبادرة السلام العربية".

كما أكد "إدانة مجلس الوزراء السعودي واستنكاره الشديدين لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس، والتي تؤوي مئات الأفراد من المواطنين الفلسطينيين، ودعوته المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس، ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، ويتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة".

وأوضح الدبلوماسي السعودي أن "تقارير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، فضلا عن تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة تؤكد على إصرار السلطات الإسرائيلية على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، واستمرارها في انتهاكات القرارات الدولية ذات الصلة، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني الإنسانية".

وأفاد السفير عبد الله المعلمي بأن "المملكة تؤكد على أنه لا يوجد مبرر لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التوافق الدولي حول حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ولا يوجد مبرر لاستمرار الصراع في ظل تأكيد المجتمع الدولي على تحقيق سلام شامل مع إسرائيل استنادا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".