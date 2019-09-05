  • الخميس 05 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:35 م
بحث متقدم
جانب من العرض

بسبب «الهولوكوست».. إسرائيل تشكر جامعة عين شمس

نجل مرسي

تشريح جثة نجل «مرسي»

المعلمي

السعودية تشن هجومًا مفاجئًا على إسرائيل.. تعرف على السبب

ال الشيخ

«صبرت كتير وجابولى صداع»..قرار عاجل من تركي آل الشيخ

أرشيف

انخفاض جماعي.. الدولار ينهار أمام الجنيه

عشماوي

أول قرار من المحكمة بشأن هشام عشماوي

هاجر وخطيبها

محاكمة صحفية أقامت علاقة جنسية بدون زواج

المطربة بوسي

بعد القبض عليها.. محامي «بوسي» يكشف مفاجأة

أحمد مرسي

أسرة «مرسي» تُكذِّب «الجزيرة»

أرشيف

قريبًا.. استبدال «التوك توك» بسيارات «ميني فان»

محاكمة عاجلة.. آخر التطورات في قضية مخرج "خيال مآته"

قضايا وحوادث

خالد مرعي مخرج فيلم خيال مآتة
خالد مرعي مخرج فيلم خيال مآتة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

آخر تطورات قضية منى الغضبان في «الفيديو الإباحي»

#

إعادة محاكمة نجلى مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة

#

محاكمة 40 متهمًا بـ"أحداث مسجد الفتح''.. غدًا

#

اليوم.. استكمال محاكمة "مرسى" فى "اقتحام الحدود"

نيابة شرق القاهرة

مخرج خيال مآته

خيال مآته

محاكمة الجنائية العاجلة

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عصام خليفة، إحالة المخرج السينمائي خالد مرعي، مخرج فيلم خيال مآتة، للمحاكمة الجنائية العاجلة، في اتهامه بجلب مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادما من العاصمة الهولندية أمستردام.

وتسلمت النيابة تقرير المعمل الكيماوي للمخدرات التي تم ضبطها بحوزة "المخرج"، والذي أثبت أن المواد المضبوطة للجوهر مخدر الحشيش، وبذور مخدر الماريجوانا، كما استمعت النيابة لأقوال الضابط مجري التحريات حول الواقعة والذي أثبت جلب المتهم المواد المخدرة أثناء وصوله دولة هولندا.

ونفى "مرعي" خلال تحقيقات النيابة صلته بالمواد المخدرة، وقال "المخدرات مش بتاعتي ومش عارف وصلت حقائبي إزاي".

وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، اشتبه رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، فى مخرج سينمائي.

وبفتح إحدى الحقائب التابعة للراكب عثر على كيس شفاف به قطعة من مخدر الحشيش فى حقيبة يد صغيرة داخل إحدى حقائبه، وبالعرض على الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، وطارق محمد محمود مدير الإدارة الرابعة، أمرا بتفتيش جميع حقائب الراكب، وعثر على كميات أخرى من مخدر الحشيش داخل 5 أكياس أخرى، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا وكارتين بهما 10 بذور من نفس المخدر والكاتالوج الخاص بزراعتهم وكذلك علبة بلاستيك بداخلها قطعة من فطر المشروم المخدر وعبوتين من أوراق البفرة ومطحنة مخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب بالحقائب.

وأمر طارق محمد مدير، الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على جمال عبدالفتاح، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذى أحال الراكب للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» محاكمة عاجلة.. آخر التطورات في قضية مخرج "خيال مآته"
» محمد بن راشد يعين ابنته في منصب حكومي بارز
» موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب
» شاهد| مريضة سرطان تؤدي امتحانها الجامعي تحت أجهزة التنفس
» بقيادة «كوبر».. أوزبكستان تسقط أمام فلسطين
» مفاجأة.. برشلونة يسمح برحيل «ميسي»
» 20 ألف مشجع لمباراة نهائي كأس مصر
» مطار القاهرة يودع جثمان السفير الروسي
» تصفيات أوروبا.. بث مباشر لمباراة يطاليا وأرمينيا
» أمير سعودي: إيران لن تكون موجودة خلال 8 ساعات
» نهاية قضية «جوكر سياسي» في الكويت

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:13 ص

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح