«إيدرسون»: أليسون الأحق بالفوز بجائزة أفضل حارس بالعالم

05 سبتمبر 2019 - 07:25 م

أعرب البرازيلي إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، عن أمنيته بفوز مواطنه أليسون بيكر حارس ليفربول بجائزة أفضل حارس في العالم 2019.

وتحدث إيدرسون في المؤتمر الصحفي لمباراة البرازيل الودية ضد كولومبيا عن الحارس الأفضل في العالم:"أليسون على بعد خطوة أقرب من الجائزة، كان رائعا في الدوري الإنجليزي، وفاز بدوري الأبطال، وكأس السوبر، وأيضًا كوبا أمريكا".

وأضاف:"من المؤكد أن الفائز بالجائزة سيستحقها، وأنا سعيد لوصول حارسان برازيليان لهذا المستوى".

وأتم حديثه قائلاً: "أتمنى الاستفادة من الفرص المتاحة لي مع البرازيل وسأبذل قصارى جهدي".

الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اختار أفضل 3 حراس في العالم للتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى بعام 2019، وهم الثنائي البرازيلي أليسون بيكر، وإيدرسون، والألماني تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني.