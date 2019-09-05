انخفاض جماعي.. الدولار ينهار أمام الجنيه

ذكرت صحيفة "فايننشال بوست" الكندية اليوم "الخميس" أن العملة الأمريكية انخفضت بشكل ملحوظ ومثير، حيث أصبح انهيار الدولار سببا في تراجع حدة التوتر العالمي.

وقالت الصحيفة الكندية إن انخفاض الدولار والين أصبح الملاذ الآمن ومن أهم الأخبار الإيجابية في الأسواق العالمية وخاصة في هونج كونج وإيطاليا وبريطانيا.

وتابعت الصحيفة أن الجنيه الإسترليني وصل إلى أعلى مستوى خلال أسبوع مقابل الدولار، حيث أصبح المستثمرون أكثر تفاؤلًا بعد أن اتخذ المشرعون البريطانيون خطوات لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن تراجع الدولار والين جاء بعد ورود أنباء عن قيام زعيم هونج كونج بسحب مشروع قانون تسليم المجرمين الذي أثار أشهر من الاحتجاجات العنيفة.

وأكدت "فايننشال بوست" أن ضعف الدولار مرتبط بالمخاطرة في هونج كونج، والتي أعطت أسهم هونج كونج واحدة من أفضل التحركات في بضع سنوات.

واستقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس أمام الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار الأمريكي 16.4839 جنيه للشراء، و16.5839 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر اليورو الأوروبي 18.1521 جنيه للشراء ، و18.2721 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني20.0807 جنيه للشراء ، 20.2174 جنيه للبيع.

وسجل سعر الفرنك السويسري 16.7434 جنيه للشراء ، و16.8467 جنيه للبيع ، وبلغ سعر 100 ين ياباني 15.5128 جنيه للشراء ، و15.6157 جنيه للبيع.

أما العملات العربية فسجل سعر الريـال السعودي 4.3948 جنيه للشراء ، و4.4217 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الدينار الكويتي 54.2091 جنيه للشراء، و54.6187 جنيه للبيع ، وسعر الدرهم الإماراتي بلغ 4.4872 جنيه للشراء ، و4.5153 جنيه للبيع.