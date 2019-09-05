«سولشاير» يعلن قائمة مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي

05 سبتمبر 2019 - 06:28 م

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد بقيادة النرويجي أوله جونار سولشاير، قائمة فريقه التي ستخوض منافسات بطولة الدوري الأوروبي بالموسم الحالي.

ويشارك يونايتد في منافسات تلك البطولة الأوروبية بسبب احتلاله للمركز السادس بالدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، علمًا بأن أول 4 فرق فقط هم من يشاركوا بمنافسات دوري أبطال أوروبا.

ويقع يونايتد بمسابقة الدوري الأوروبي في مجموعة تضم أستانا الكازاخستاني، بارتيزان الصربي، ألكمار الهولندي.

وجاءت قائمة يونايتد على النحو التالي:

إريك بايلي - ديوجو دالوت - ديفيد دي خيا - فريد - دانييل جيمس - ماتيج كوفار - فيكتور لينديلوف - أنتوني مارسيال - خوان ماتا - نيمانيا ماتيتش - ماركوس روخو - سيرجيو روميرو - جيسي لينجارد - سكوت ماكتوميناي - أندرياس بيريرا - بول بوجبا - ماركوس راشفورد - لوك شاو - أكسل توانزيبي - لي جرانت - فيل جونز - هاري ماجوير - آرون وان بيساكا - آشلي يونج.