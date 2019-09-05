بالصور.. فنانة شهيرة تجري عملية تحول لذكر

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الممثلة التركية ?ايبيك ايسن?
الممثلة التركية ?ايبيك ايسن?

محمد فضل- متابعات

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تركيا

ذكر

فنانة شهيرة

عملية تحويل

هي إحدى بطلات مسلسل "زواج مصلحة" أو كما يعرف بـ"علاقات معقّدة"، إنها الممثلة التركية ?ايبيك ايسن? التي فاجأت الجميع بإعلانها عن تحويل جنسها من أنثى إلى ذكر، بخضوعها لعملية تحويل جنسي، وإختارتت لنفسها إسماً جديداً هو ?أطلس كاران.

وفي حديثها إلى الصحافة التركية، كشفت كاران إنّها منذ أربع سنوات بدأت بالاستعداد وخضعت منذ سنتين لأوّل عملية تحوّل، وأخفت ذلك عن الجميع، لذلك لم تنتشر عنها أي أخبار من قبل، وانها أرادت إنهاء كل شيء قبل الإعلان عن ذلك.

وأثار إعترافها هذا جدلاً كبيراً في الوسط الفني التركي وبين الجمهور. 



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