» مفاجأة.. برشلونة يسمح برحيل «ميسي»

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الرياضة

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

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ميسي

برشلونة

المصريون

كشفت صحيفة "آل باييس" الإسبانية، اليوم الخميس، أن ليونيل ميسي صانع ألعاب فريق برشلونة والمنتخب الأرجنتيني بإمكانه فسخ عقده مع البارسا، في نهاية أي موسم.

وذكرت الصحفية الإسبانية، إن ميسي لن يكون مضطرا للانتظار حتى صيف 2021، عندما سينتهي عقده الحالي مع البارسا، حيث أنه بإمكانه فسخ العقد في نهاية كل شهر يونيو، والذي كان قد وقع عليه في 2017.

وسيعتمد فسخ العقد فقط على ميسي، قائد برشلونة، الذي جدد عقده مع البلوجرانا 8 مرات منذ 2005.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصدر من داخل برشلونة: "اتفقنا على منحه القرار حال رغبته في التوقف عن الاستمرار مع الفريق، في نهاية كل موسم، هكذا اتفق الطرفان".

وأوضحت أن هذا الشرط في العقد، يسمح لميسي "32 عاما" بالرحيل عن برشلونة، طالما كان ذلك خارج أوروبا، حال رغبته في إنهاء مشواره بالأرجنتين.

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